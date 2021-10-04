Врачи предостерегли россиян от суперраспространителей коронавируса

Большинство вакцин от коронавируса обеспечивают практически 100-процентную защиту от инфекции, однако в том случае, если вирус всё-таки попал в организм человека, заражённый может стать суперраспространителем заболевания, даже не зная об этом. На эту тему высказались президент Петербургского медицинского форума кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев и эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с «Невскими Новостями».

Человек выглядит как здоровый и при этом очень много выделяет вируса, не болея сам. Тем более это относится к вакцинируемому, — заверил Ануфриев.

В отличие от обычного инфицированного пациента суперраспространители куда более заразны и могут стать причиной заболевания у 1,5 тысячи человек. При этом подобные переносчики «с особенностями» появляются во время любой эпидемии, заверил Эдуард Шунков.

Одно из них — это особенности организма, позволяющие вирусу выделяться и реплицироваться в нем в большем количестве, чем у большинства заболевших, а также высоковирулентный по своей природе штамм, — пояснил Шунков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность по поводу текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. По данным ведомства, темпы роста заболеваемости COVID-19 в 12 регионах России составляют 20% и выше, в общей сложности заболеваемость поднялась в 67 регионах.