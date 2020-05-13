Врачи предложили способ защитить кишечник при COVID-19

COVID-19 вызывает не только воспалительный процесс, но и повышенную кишечную проницаемость, которая способствует проникновению болезнетворных микроорганизмов. Китайские учёные считают, что это можно предотвратить.
Новый вирус вызывает смертельно опасные поражения органов из-за чрезмерной реакции иммунной системы. Ситуация усугубляется, если в организме есть другие заболевания. Однако китайские исследователи из Zunyi Medical University считают, что с помощью нутритивной поддержки, в рамках которой пациент получает полноценное питание разными методами, можно избавиться от вторичных инфекций в кишечнике,
Как ранее сообщал NEWS.ru, учёные заявили, что за время пандемии выявлено 14 мутаций коронавируса. Одна из них упрощает присоединение вируса к клеткам организма человека, что делает COVID-19 более опасным. Специалисты также добавили, что в случае сохранения ситуации с распространением инфекции в течение лета разрабатываемые против неё препараты могут оказаться бесполезными.
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