Врачи предложили способ защитить кишечник при COVID-19

https://static.news.ru/photo/e12042a4-951d-11ea-a362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

COVID-19 вызывает не только воспалительный процесс, но и повышенную кишечную проницаемость, которая способствует проникновению болезнетворных микроорганизмов. Китайские учёные считают, что это можно предотвратить.

Новый вирус вызывает смертельно опасные поражения органов из-за чрезмерной реакции иммунной системы. Ситуация усугубляется, если в организме есть другие заболевания. Однако китайские исследователи из Zunyi Medical University считают, что с помощью нутритивной поддержки, в рамках которой пациент получает полноценное питание разными методами, можно избавиться от вторичных инфекций в кишечнике, пишет RG.ru.

Как ранее сообщал NEWS.ru, учёные заявили, что за время пандемии выявлено 14 мутаций коронавируса. Одна из них упрощает присоединение вируса к клеткам организма человека, что делает COVID-19 более опасным. Специалисты также добавили, что в случае сохранения ситуации с распространением инфекции в течение лета разрабатываемые против неё препараты могут оказаться бесполезными.