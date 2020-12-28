Врачи пояснили, почему многие пациенты теряют обоняние после COVID-19

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Потеря обоняния — частый и наиболее заметный признак наличия у пациентов COVID-19. Врачи рассказали, по какой причине развивается данный симптом и можно ли ускорить процесс восстановления.

Как правило, потеря обоняния возникает спустя недели после выздоровления от заболевания. Особое внимание на данную проблему обратили представители американской благотворительной организации AbScent. По данным организации, многие переболевшие COVID-19 сообщают об «отвратительном» запахе рыбы или серы, а также о «сладковатом неприятном аромате». При этом в большинстве случаев симптом наблюдается у пациентов, которые во время болезни жаловались на полную потерю обоняния.

По словам терапевта Александра Лаврищева, искажение запахов возникает из-за того, что COVID-19 поражает не только ткани лёгких, но и нервную систему.

При этом дисфункция обоняния является патологическим процессом, требующим времени, вирус же не сразу колонизирует весь организм, — отметил Лаврищев, слова которого приводит «Газета.Ru».

Стоит отметить, что период восстановления обоняния разнится от случая к случаю. Ускорить данный процесс можно посредством правильной стимуляции обонятельных рецепторов различными эфирными маслами.

Медики за последние сутки вылечили 20 480 пациентов с COVID-19 в России. За всё время пандемии в РФ выздоровели 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в стране скончались 55 265 человек. Также выявлено 27 787 случаев коронавируса за последние сутки в 84 регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что комбинированная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca обеспечит иммунитет на два года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент своей вакцины к компоненту препарата AstraZeneca. Так как оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, это позволит поднять напряжённость иммунитета.