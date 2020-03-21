https://static.news.ru/photo/9b7a89d2-6c3a-11ea-8edd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем большее расстояние человек за день проходит пешком, тем ниже у него показатели кровяного давления в сравнении с теми, кто гуляет мало. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Исследователи проанализировали показатели 638 человек с гипертонией. Участники эксперимента в среднем за день делали примерно 7500 шагов. Среднее систолическое артериальное давление испытуемых составляло 122 мм рт. ст., среднее диастолическое артериальное давление — 76 мм рт. ст. Оказалось, что с помощью ходьбы можно данные показатели понижать.

Учёные выяснили, что каждая тысяча шагов уменьшает давление при гипертонии на 0,45 балла, а делающие такое количество шагов люди имеют показатели систолического артериального давления на 2,25 балла ниже, чем те, кто ходит вдвое меньше, сообщает MedikForum.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты в области медицины перечислили привычки, негативно влияющие на здоровье людей, страдающих от повышенного артериального давления.