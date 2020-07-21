Врачи посоветовали людям в преддиабетическом состоянии есть корицу

https://static.news.ru/photo/9766bf38-cb61-11ea-acb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные из США сообщили, что добавление корицы в пищу поможет людям в преддиабетическом состоянии улучшить состояние здоровья и нормализовать уровень сахара в крови.

Один из авторов исследования, эндокринолог из Центра изучения диабета имени Джослина (США) Джулио Ромео заявил, что эксперимент проводился в течение трёх месяцев. Наблюдения показали, что корица способна стабилизировать уровень сахара в крови пациентов в преддиабетическом состоянии. Итоги опытов дают повод для более подробного изучения вопроса — может ли корица снизить риск развития диабета второго типа?

Как сообщает ВОЗ, от диабета первого и второго типа страдает примерно 340 млн человек. Большинство из них вынуждено принимать инсулин.

Примерно каждый третий или четвёртый человек страдает от метаболического синдрома, то есть от набора характерных изменений в обмене веществ, который часто предшествует диабету и болезням сердца.

Его генезис науке пока неизвестен. Предполагают, что главным катализатором его развития служат хронические воспалительные процессы, которые возникают внутри жировой ткани. Как думают исследователи из Америки, эти процессы можно остановить с помощью корицы, которая обладает антиоксидантными свойствами.

В эксперименте принимал участие 51 доброволец. Каждый был в преддиабетическом состоянии. Учёные разделили их на две группы. Одна получала таблетки с 500 г корицы, а второй давали пилюли-пустышки.

Как оказалось, приём корицы действительно стабилизировал уровень сахара в крови добровольцев, а также сделал их организм более чувствительным к инсулину. При этом никаких серьёзных побочных эффектов не возникло, сообщается в журнале Journal of the Endocrine Society.

Как ранее передавал NEWS.ru, преддиабет можно распознать по изменению микробиоты кишечника. К такому выводу пришла международная команда учёных из Гётеборгского университета, изучающая данное пограничное состояние.

Так, во время преддиабета человеческий организм уже не функционирует должным образом, однако нарушения ещё не достигают стадии заболевания. Чаще всего в этот период в организме замедляется выработка инсулина поджелудочной железой и нарушается усвоение глюкозы.