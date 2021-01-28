Врачи перечислили восемь главных предвестников диабета

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Врачи назвали восемь основных признаков, по которым можно определить развитие диабета второго типа.

Так, речь идёт о резком наборе или потере веса, необъяснимом чувстве жажды, частом мочеиспускании. Также у потенциальных диабетиков не заживают порезы и ссадины и наблюдаются проблемы со зрением. Такие люди нередко испытывают чувство покалывания в руках и ногах, а также чрезмерную усталость. Дополнительно могут возникать головокружения, пишет Express.

Для точного определения диагноза необходимо выполнить анализ крови. Как правило, в группе риска находятся люди в возрасте старше 40 лет. Избежать появления заболевания помогут умеренные тренировки и сбалансированное питание.

Ранее NEWS.ru писал, что одной из наиболее распространённых причин развития рака печени является инфицирование вирусами гепатитов В и C. Об этом сообщил доктор медицинских наук и эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ по гепатиту В Владимир Чуланов.

По его словам, в России смерть от цирроза или рака печени не классифицируется как инфекционная патология. Хотя считается, что именно вирусные гепатиты до сих пор остаются большой проблемой в мире.