Врачи перечислили способы снизить артериальное давление без лекарств

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Турецкие медики назвали основные способы для снижения артериального давления без использования лекарств.

Специалисты в первую очередь советуют пересмотреть свои пищевые пристрастия — снизить потребление соли, ввести в рацион богатые белком блюда, а также продукты с высоким содержанием калия, есть горький шоколад.

Врачи обратили внимание, что для нормализации артериального давления необходимо по возможности отказаться от напитков с кофеином и заменить их травяными чаями — зелёным или на основе гибискуса.

Кроме того, специалисты указали на важность других аспектов образа жизни и порекомендовали избегать стресса, потому что из-за этого в организме вырабатываются гормоны, повышающие частоту сердечных сокращений. Важными в этом вопросе являются и регулярные физические упражнения, например простая ходьба, передаёт Sabah.

Ранее невролог Виктор Шахнович предупредил, что нестабильное артериальное давление может оказаться первым признаком деменции. Он отметил, что деменция связана с нарушением эластичности стенок сосудов, поэтому за ними необходимо следить. Уже с 35—40-летнего возраста следует сдавать анализы на холестерин, вязкость крови, делать коагулограмму.

Кроме того, по словам Шахновича, следует обратить внимание на такие факторы, как нестабильное артериальное давление и забывчивость, когда человек не может вспомнить, куда положил какой-либо предмет. Эти аспекты также дадут знать о наступающей деменции, писал NEWS.ru.