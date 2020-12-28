Врачи перечислили симптомы-предвестники коронавируса

Специалисты из клиники Майо в Соединённых Штатах рассказали о ряде симптомов коронавируса, предшествующих респираторным проявлениям COVID-19.
Выяснилось, что коронавирус может вызывать лёгкие желудочно-кишечные симптомы, включая диарею, рвоту, потерю аппетита и тошноту,
Отмечается, что это не самые распространенные симптомы и длиться они могут всего один день. При этом диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных проявлений COVID-19.
Врачи напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например, о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. Но в случае коронавирусной инфекции за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.
Ранее житель Великобритании Мол Мартин, излечившийся от коронавирусной инфекции, рассказал о страшных и необратимых осложнениях COVID-19. Пациент провёл в больнице 94 дня. Из них более двух месяцев он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи оценивали шансы на выздоровление 58-летнего британца как нулевые. У мужчины были поражены нервы в ногах, пропало зрение на правом глазу. Он добавил, что до сих пор у него остаются проблемы с почками. Кроме того, медикам пришлось ампутировать ему на руках несколько пальцев, писал NEWS.ru.