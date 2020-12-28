Врачи перечислили симптомы-предвестники коронавируса

https://static.news.ru/photo/7495dfd8-493e-11eb-880e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из клиники Майо в Соединённых Штатах рассказали о ряде симптомов коронавируса, предшествующих респираторным проявлениям COVID-19.

Выяснилось, что коронавирус может вызывать лёгкие желудочно-кишечные симптомы, включая диарею, рвоту, потерю аппетита и тошноту, передаёт Express.

Отмечается, что это не самые распространенные симптомы и длиться они могут всего один день. При этом диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных проявлений COVID-19.

Врачи напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например, о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. Но в случае коронавирусной инфекции за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.

Ранее житель Великобритании Мол Мартин, излечившийся от коронавирусной инфекции, рассказал о страшных и необратимых осложнениях COVID-19. Пациент провёл в больнице 94 дня. Из них более двух месяцев он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи оценивали шансы на выздоровление 58-летнего британца как нулевые. У мужчины были поражены нервы в ногах, пропало зрение на правом глазу. Он добавил, что до сих пор у него остаются проблемы с почками. Кроме того, медикам пришлось ампутировать ему на руках несколько пальцев, писал NEWS.ru.