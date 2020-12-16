Врачи перечислили самые тяжёлые осложнения после коронавируса

Врачи Георгий Сапронов и Сергей Агапкин рассказали о наиболее тяжёлых последствиях, встречающихся у людей, переболевших коронавирусом.
По словам Сапронова, COVID-19 очень коварен, так как способен поражать не только лёгкие, но также сердце, мозг, печень и желудочно-кишечный тракт у пациента. Он отметил, что у некоторых после коронавируса формируется фиброз лёгких, который препятствует полноценному газообмену и снижает насыщаемость организма кислородом.
Сердце,
В свою очередь Сергей Агапкин рассказал, что коронавирус также может оказывать влияние на нервную систему. Он обратил внимание, что у пациентов, переболевших весной, в данное время наблюдается высокий процент депрессий. Врач добавил, что распространённый симптом — утрата обоняния и вкуса — связан с влиянием инфекции на мозг.
Кроме того, некоторые люди после излечения сталкиваются с синдромом поствирусной астении, который сопровождается утомляемостью, слабостью и раздражительностью.
Ранее исследователи выяснили, что на первом месте среди рисков возникновения осложнений после перенесённого коронавируса оказалась пневмония (27,6%), второе и третье место заняли дыхательная и почечная недостаточности (22,6% и 11,8% соответственно). Ещё 10,4% рисков оказались связаны с сепсисом. Незначительными были признаки рисков от коллапса лёгкого и нарушения свёртываемости крови и воспаления сердца, писал NEWS.ru.