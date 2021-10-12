Врачи перечислили отличия простуды от гриппа

Американские специалисты клиники Майо в США рассказали, как отличить простуду от гриппа по симптоматике. По словам экспертов, болезнь в обоих случаях протекает примерно одинаково, но отличия всё же есть. Об этом сообщает Express.

Главные различия между гриппом и простудой в том, что при вирусе гриппа у человека температура выше, также появляется озноб, головная боль и головокружение. При этом специалисты отмечают, что простуда проявляется в организме человека постепенно, а при гриппе возможно проявление первых симптомов через несколько часов.

Известно, что до 50% простудных заболеваний вызывают риновирусы. Их существует более 100 видов. При этом симптомы простуды могут вызывать и другие типы вирусов.

Ранее специалисты Центра интеллектуальной логистики СПбГУ составили прогноз, согласно которому в России к середине ноября ежесуточное число заражённых новым коронавирусом может достигнуть 26,5 тысячи человек.

По словам руководителя научного центра Виктора Захарова, данный показатель может достигнуть отметки 35 тысяч человек. Эксперты отмечают, что этому могут поспособствовать два фактора: начало учебного года и распространение штамма «дельта» среди вакцинированных.