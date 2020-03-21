https://static.news.ru/photo/65585cb2-6b8b-11ea-bc08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний представил отчёт. Согласно документу, более 80% больных коронавирусом перенесли его лёгкую форму. Тяжёлое течение болезни было у 14%.

Сообщается, что на каждые 100 заражённых женщин пришлось около 106 мужчин. Смертность среди женского пола оказалась ниже. Всего 1,7% против 2,8%. Лучше всего заражение коронавирусом переносят дети. В большинстве случаев (90%) у них даже не проявляются симптомы заболевания.

На сегодняшний день число заражённых коронавирусом превысило 277 тысяч. От болезни скончались 11 тысяч, а выздороветь удалось около 91 тысячи человек.

NEWS.ru информировал ранее, что из-за эпидемии в Египте застряли около двух тысяч россиян.