Врачи оценили влияние интервального голодания на здоровье человека

Получившее мировую популярность интервальное голодание не показало своей эффективности. Об этом «МИР 24» рассказал терапевт Андрей Кондрахин. По мнению врача, постоянная голодовка может привести к развитию гастрита и даже язве желудка. Оптимальное время между приёмами пищи должно составлять четыре часа.

Как пояснил терапевт, организм испытывает физиологическую нагрузку, поэтому такая пауза в еде нужна ему для усвоения пищи.

Хотя японские исследователи получили Нобелевскую премию за то, что доказали, что голодание один раз в неделю позволяет восстановить митохондрии во всём организме, однако сама по себе постоянная голодовка не приводит ни к чему хорошему — начинается развитие гастрита, а заканчивается язвой желудка, — сказал Кондрахин.

Медик рекомендует принимать пищу ежедневно и в одно и то же время.

Такой же точки зрения придерживается и врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. По её словам, редкие приёмы пищи приводят к сгущению желчи, а потом к образованию камней в желчном пузыре.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал интервальное голодание сомнительной диетой, которая при длительном применении может приводить к снижению мышечной массы. Он также отметил, что диеты полезны лишь в тех случаях, когда они показаны при заболеваниях желудка, печени, почек, сахарном диабете, гипертонии. Кроме того, они должны быть лечебным инструментом, подбирать, контролировать и корректировать которые должен врач.