Врачи оценили советы для больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9530583e-319e-11eb-b3b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

После того как доктор Мария Мясникова посоветовала пациентам с COVID-19 чаще лежать на животе и пить воду, её советы оценили коллеги. Инфекционист Николай Малышев подтвердил, что пронация облегчает дыхание и в больницах таких пациентов часто кладут на живот.

Лежание на животе облегчает дыхание — это называется пронация. В больницах тоже рекомендуют с такими заболеваниями лежать на животе. Пить воду при инфекционных заболеваниях — основа основ. При повышении температуры нужно дополнительно увеличить потребление жидкости, — сказал эксперт в интервью РБК.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов пояснил, что лежание на животе скорее не облегчает дыхание, а помогает освободить определённые отделы лёгких, которые прилегают к спине.

Ранее специалисты из Китайской академии наук заявили, что коронавирус нового типа появился не в Китае.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из российских больниц выписаны 27 296 человек с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19, что является максимальным показателем за пандемию. Всего от коронавируса излечились 1 739 470 жителей РФ.