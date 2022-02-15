Врачи оценили эффективность вакцины «Эпиваккорона» против «омикрона»

Представители центра «Вектор» Роспотребнадзора заявили РИА Новости, что мутации, характерные для «омикрона», не затрагивают участки, важные для эффективного воздействия вакцины «Эпиваккорона», о чём свидетельствуют результаты недавнего исследования. При этом патологические изменения в лёгких при заражении «омикрон»-штаммом носят более умеренный характер, чем при заражении «дельта»-штаммом.

Защита, обеспечиваемая вакциной «ЭпиВакКорона» в отношении варианта «омикрон», сопоставима с таковой для варианта «дельта»,— резюмировали в центре.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года субъектам РФ не было распределено ни одной партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H". По непроверенным данным, речь может идти о приостановке выпуска препарата, однако в центре «Вектор», где создали данную прививку от COVID-19, уверяют, что в течение месяца поставки возобновятся.

Между тем зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что 28 января Госдума рассмотрит вопрос об эффективности вакцины. Он напомнил, что после выпуска вакцины в СМИ появилось множество публикаций, ставящих её эффективность под сомнение, однако Минздрав и «Вектор» не прокомментировали эти сведения. По его словам, депутаты намерены собрать документы, чтобы выяснить, «было ли это преступлением или добросовестным заблуждением».