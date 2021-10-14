Врачи объяснили веру людей в бесполезные методы лечения

Множество людей во время коронавируса поверили в бесполезные средства лечения из-за недоверия к власти. Этому поспособствовала и экстремальная ситуация самой пандемии, сообщил доктор медицинских наук, профессор Денис Иванов «Царьграду».

Он заявил, что у многих накопилось «тотальное недоверие» к информации с центральных каналов. По словам Иванова, на них откровенная ложь. При этом у людей разная реакция на стресс, который вызвала пандемия.

Кто-то начинает быстро и чётко соображать, анализировать ситуацию, кто-то впадает в ступор, кто-то превращается практически в маленького ребёнка. То, что происходит последние полтора года в нашей стране и во всём мире, — это сильнейший удар по психике людей, — сказал Иванов.

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что люди не доверяют официальной медицине.

Считают, что там заговор, а здесь вот честные люди из народа пытаются какие-то вещи сделать, — заявил он.

Ранее сообщалось, что врачей-пенсионеров призвали привиться и вернуться к работе из-за пандемии. С таким предложением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.