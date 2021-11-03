Врачи оценили эффективность гомеопатии

Гомеопатия не способна воздействовать на организм, так как не содержит действующего вещества. Эффективность гомеопатических средств до сих пор научно не подтверждена, рассказал изданию argumenti.ru санитарный врач, гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин.
Но и навредить они не способны, так как в гранулах или растворах после многократного разведения не остаётся действующего препарата. Вред может быть только в том случае, если больной отказывается от приема назначенных лекарств в пользу гомеопатических средств, — заверил Дубинин.
Психотерапевт, психиатр, психолог и член РОП Ирина Белоусова объяснила веру в гомеопатию магическим мышлением, которое не различает совпадение и следствие.
В течение двух недель Пётр Петрович лежит пластом и принимает гомеопатические препараты. Наконец симптомы отступают, а Пётр Петрович пребывает в святой уверенности, что это — заслуга сахарных шариков. Значит ли это, что ему помогла гомеопатия? Нет. Это значит, что организм Петра Петровича смог победить вирус за две недели. А разум Петра Петровича не смог победить закон магического мышления, — сказала Белоусова.
Ранее стало известно, что гомеопатическим препаратам доверяет каждый пятый россиянин. При этом в их эффективность более склонны верить женщины, люди старшего возраста и граждане с высоким доходом.