Врачи оценили эффективность гомеопатии

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Телеведущий и врач Александр Мясников назвал упрёки в сторону вакцины от коронавируса Pfizer «высосанными из пальца» и подчеркнул, что подобные заявления только на руку антипрививочникам. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Pfizer доверять можно, и неважно, как она создана. Важно, что сотни миллионов людей ей привились, сотни тысяч жизней ей спасены, она работает. А практика — критерий истинности, как сказал Конфуций,...