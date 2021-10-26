Врачи объяснили, почему в России не формируется коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет к коронавирусу никак не сформируется в России из-за низких темпов вакцинации. Кроме того, COVID-19 способен мутировать, он заражает и переболевших. Об этом телеканалу «360» сообщил инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

К сожалению, самые лучшие показатели по вакцинации мы видели, когда объявили жёсткие ограничительные меры с введением QR-кодов. Только с этой предпосылкой количество вакцинированных в день стало расти семимильными шагами, — рассказал Вознесенский.

Иммунолог Владимир Болибок назвал ещё одну причину: снижение иммунитета спустя шесть месяцев после вакцинации. Он уточнил, что прививка защищает от коронавируса около полугода, затем нужно ревакцинироваться.

Фактически с ноября началась прививочная кампания, уже прошло почти 12 месяцев, а у нас привито менее 40%. Эти 40% можно делить пополам, <...> потому что они утратили свой иммунитет и им надо ревакцинироваться, — заявил Болибок.

Ранее сообщалось, что в России впервые выявили более 1100 смертей от COVID-19 за сутки.