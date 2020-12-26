Врачи объяснили, на какие болезни указывает отёчность лодыжек

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Бороться с отёчностью лодыжек косметическими средствами неправильно, так как часто этот эстетический недостаток говорит о серьёзных нарушениях в работе внутренних органов, предупредили учёные из британской организации Blood Pressure UK.

В частности, высокое кровяное давление заставляет сердце работать интенсивнее, создавая дополнительную нагрузку на сосуды человека, что позволяет жидкости накапливаться в тканях. При этом в других случаях отёк ног может быть побочным эффектом лекарств «от давления», а именно, блокаторов кальциевых каналов, передаёт Express.

Первоначально такой симптом является скорее неудобством, чем проблемой, но если основное заболевание не лечить, ситуация может усугубиться, отметили эксперты.

Это может привести к таким проблемам, как целлюлит, варикозное расширение вен и венозные язвы, — сообщили в Blood Pressure UK.

При появлении отёчности нижней части ног специалисты советуют исключить сердечную недостаточность, а также проверить печень и почки.

Как писал NEWS.ru, о развитии рака печени может свидетельствовать бледный цвет кала. Об этом сообщили британские журналисты со ссылкой на памятку от благотворительной организации по борьбе с онкологическими заболеваниями имени Дугласа Макмиллана.