Врачи объяснили, когда лучше переболеть коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3d7bca8c-7b38-11ea-ba78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Медики назвали самое лучшее время для того, чтобы переболеть коронавирусом. Об этом сообщили врачи Андрей Шляхов и Виктория Валикова.

По их словам, COVID-19 лучше перенести как можно позже. Когда эпидемия пойдёт на спад, вирус ослабнет, и его воздействие на организм будет меньше.

Вся эта циркуляция ослабляет вирус. Поэтому, если говорить о том, когда выгоднее заразиться и переболеть, то выгоднее это сделать в будущем, а не раньше, — заявил URA.RU автор книги «Коронавирус и другие инфекции» Андрей Шляхов.

По его словам, лучшим способом профилактики заражения является самоизоляция.

В то же время врач-инфекционист Виктория Валикова считает неуместными рассуждения о том,, что заразиться лучше сейчас, поскольку пока в больницах много свободных аппаратов ИВЛ и не пройден пик заболеваемости. Это может обернуться взрывным ростом заболеваемости.

Ранее, как писал NEWS.ru, инфекционист с 30-летним стажем Елена Стребкова объяснила, почему, вопреки всеобщим ожиданиям, COVID-19 опаснее гриппа. По её словам, пока у людей нет иммунитета к вирусу а следовательно нет той прослойки, которая бы сдерживала взрывной характер эпидемии. Она подчеркнула, что всплеска заболеваемости следует ожидать уже на следующей неделе.