Врачи объяснили, как узнать о повышенном давлении на слух

Британские специалисты заявили, что при повышенном кровяном давлении сердцебиение кажется больному громче обычного и ощущается якобы внутри уха. Об этом сообщает Daily Express.

Чем выше кровяное давление, тем заметнее человек ощущает стук собственного сердцебиения, — пояснили медики.

Отмечается, что для людей с гипертонией характерны головная боль, головокружения и проблемы со зрением. Причём данные симптомы проявляются лишь тогда, когда кровяное давление повышается до очень высокого уровня.

При гипертоническом кризе также могут проявиться другие симптомы — сильная боль в груди и головная боль, сопровождаемая спутанностью сознания и резким ухудшением зрения. Ещё больные жалуются на тошноту.

Ранее стало известно, что люди, страдающие повышенным давлением, могут не отказывать себе в удовольствии выпить чашечку кофе. Эффект от напитка будет незначительным и краткосрочным, рассказал доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев. Пользы для гипертоников от употребления кофе гораздо больше, считает он.