16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Врачи назвали утренний симптом, который предупреждает о риске диабета

16:30, 13 января 2021 77
Фото: pexels.com

Высокий уровень сахара в крови, который может грозить диабетом второго типа, имеет ряд признаков, проявляющиеся, как правило, с утра.

Так, среди наиболее явных симптомов диабета выделяются постоянная жажда и учащённое мочеиспускание. Человеку следует насторожиться, если он регулярно просыпается с сухостью во рту, пишет Express. Кроме того, обратиться к врачу необходимо, если у человека среди ночи возникает потребность выпить воды.

Также рекомендуется обратить внимание на такие признаки, как усталость, сонливость, помутнение зрения, плохое заживление мелких ран, грибковые инфекции и фурункулы.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила заболевания, при которых не следует выходить на улицу в период сильных холодов.

По её словам, в особой группе риска находятся люди с хроническими лёгочными заболеваниями. Прежде всего, речь идёт о бронхиальной астме. Существует даже отдельная форма данного заболевания, когда при резком и быстром вдыхании холодного воздуха у человека возникает приступ.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео