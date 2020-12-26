Врачи назвали способы дезинфекции наличных перед дарением

https://static.news.ru/photo/0ccdcb60-48ce-11eb-9b92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Деньги вместо подарка в условиях пандемии стали опасным способом поздравить с Новым годом, если речь не идёт о переводе на карту или счёт. Но врачи считают, что избавиться от вируса на купюрах можно.

Коронавирус «любит» тепло и сырость, а вот в проветриваемых местах он быстро гибнет, передаёт РИА Новости.

Жару он не любит. Ему будет намного лучше в местах, где нет сквозняка и вентиляции. На поверхностях, которые обработаны дезинфицирующими средствами, он просто погибнет, — рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов добавил, что вирус крайне чувствителен к холоду, даже при небольшом «минусе» он вряд ли проживёт больше часа, а при минус 10 погибнет за минуту.

Если купюры, можно вынести на балкон, придавить камешком, а утром это точно будет безопасно. Главное, чтобы ветром не сдуло и подарок не перешёл кому-то «по наследству», — пошутил доктор наук.

Инфекционист Ирина Шилкина разделила мнение коллег и напомнила, что на предметах коронавирус достаточно быстро теряет свои свойства. Тем не менее, считает врач, деньги не лучший подарок. Если близкий нуждается в них, то можно сделать ему перевод на карту, а в качестве подарка лучше выбрать какой-нибудь сертификат или оплатить досуг.

Как писал NEWS.ru, эпидемиолог назвала самые «заразные» новогодние подарки. Так, на бумажных поверхностях коронавирус живёт до суток, а на изделиях из пластика и металла — до трёх дней.