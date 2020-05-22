Врачи назвали эффективный способ дезинфекции масок

https://static.news.ru/photo/23957b5e-9c4e-11ea-84b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многоразовую маску для лица необходимо дезинфицировать каждый день, считают врачи и учёные Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединённых Штатов. Для этого достаточно стирать её в горячей воде с использованием мыла.

Лучшим вариантом будет использование стиральной машины, передаёт MedicalXpress. После стирки средство защиты следует высушить, желательно с использованием пара.

При этом не следует покупать специализированные маски типа N-95. Ими пользуются медики и массовый спрос может создать дефицит на рынке.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей организаций столицы максимально сохранять сотрудников на дистанционном режиме работы.

Он также пояснил правила ношения масок и перчаток. Их необходимо использовать не только в поездах, но также на вокзалах, станциях, платформах и других объектах железнодорожного транспорта.