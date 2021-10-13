Врачи назвали симптомы, при которых россиянам надо провериться на COVID-19

Слабость, затруднённое дыхание, повышенная температура — всё это является потенциальными признаками коронавируса. Педиатр-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал россиянам со схожими симптомами сдать тест на COVID-19.

Лихорадка, небольшая температура — уже повод обратиться к участковому врачу за консультацией или по горячей линии по COVID-19. Вызывать скорую и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также при тяжёлой интоксикации и слабости, — предостерёг Продеус.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков уточнил, что кашель, боль в горле и насморк тоже могут быть признаками коронавирусной инфекции. Он добавил: ломота в теле пациента говорит об обострении коронавируса.

Ранее главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко назвал причины высокой смертности от коронавируса. По его словам, всё дело в новых мутациях вируса и недостаточной вакцинированности граждан.