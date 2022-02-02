Врачи назвали симптомы «омикрона», появляющиеся после контакта с заражённым

Врачи из США, Великобритании и ЮАР назвали первые симптомы «омикрон»-штамма коронавируса, которые могут возникнуть уже через два дня после контакта с заразившимся, об этом сообщает газета Express. Среди таких симптомов называется головная боль, першение в горле, боль в пояснице, усталость, чиханье, ночная потливость и ломота в теле.

Признаки COVID-19 могут иногда проявиться гораздо позже: между заражением и проявлением симптомов в таких случаях проходит до 14 дней. Рекомендуют при обнаружении перечисленных изменений в организме самоизолироваться на десять дней и пройти тест на наличие коронавирусной инфекции, — сообщают западные специалисты.

Профессор Пётр Чумаков назвал основное место распространения нового штамма «омикрон». По его словам, таковым является общественный транспорт. Там заражение наиболее вероятно, особенно когда скапливается много пассажиров. Кроме того, высок риск инфицироваться в очередях, где часто не соблюдается безопасная дистанция между людьми.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявили более заразный подвид «омикрон»-штамма коронавируса BA.2. В Дании эта мутация уже стала доминирующей. При заражении этим подвидом у людей резко ухудшается самочувствие.

Недавно премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы уже практически во всех субъектах РФ. Он отметил, что кабмин направит порядка 400 млн рублей на исследование штаммов инфекции.