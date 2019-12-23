Главным признаком, сообщающим об образовании тромбов, является голубоватый или красноватый оттенок кожи, а также отёки на руках и ногах, считают медики.
Об этом сообщает издание Health News.
Также уточняется, что о наличии кровяных сгустков в сосудах может свидетельствовать боль, похожая на судороги.
Чтобы обезопасить себя от появления тромбов, врачи рекомендуют употреблять в пищу такие продукты, как чеснок, куркума, семена льна, кайенский перец.
Как ранее писал NEWS.ru, гипертония является самым опасным заболеванием сердечно-сосудистой системы, но благодаря прорыву в диагностике пациенты стали жить дольше, по словам почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия.
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