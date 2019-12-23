https://static.news.ru/photo/bfffca14-4900-11e9-b37a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Dyagtyarev/Russian Look/Global Look Press

Главным признаком, сообщающим об образовании тромбов, является голубоватый или красноватый оттенок кожи, а также отёки на руках и ногах, считают медики.

Об этом сообщает издание Health News.

Также уточняется, что о наличии кровяных сгустков в сосудах может свидетельствовать боль, похожая на судороги.

Чтобы обезопасить себя от появления тромбов, врачи рекомендуют употреблять в пищу такие продукты, как чеснок, куркума, семена льна, кайенский перец.

Как ранее писал NEWS.ru, гипертония является самым опасным заболеванием сердечно-сосудистой системы, но благодаря прорыву в диагностике пациенты стали жить дольше, по словам почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия.