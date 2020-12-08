Врачи назвали симптомы «длительного коронавируса»

https://static.news.ru/photo/ba4d31c0-396c-11eb-8161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики из Швейцарии рассказали о признаках COVID-19, которые сохраняются у некоторых заболевших до полутора месяцев и больше. При этом специалисты отмечают, что чаще всего эти симптомы проявляются у людей, болевших в лёгкой форме и находящихся на амбулаторной форме лечения.

Главными симптомами такого течения болезни являются усталость, потеря запаха и вкуса, одышка и кашель. Эксперты ввели для этого феномена даже термин «длительный COVID». Результаты этого исследования представлены в журнале Annals of Internal Medicine.

Для того чтобы выявить признаки этого феномена и разобраться в нём, врачи и эпидемиологи из Женевского университета, Университетских больниц Женевы и Главного управления здравоохранения Женевского кантона создали в марте 2020 года систему COVICARE. С помощью неё они смогли консультировать пациентов с коронавирусом, которые не нуждались в госпитализации.

Врачи регулярно обзванивали заболевших и спрашивали о самочувствии. Медики наблюдали за 669 пациентами, у которых не было особых факторов риска. Средний возраст участников составил 43 года. При этом исследователи думали, что пациенты из этой группы быстро пойдут на поправку. Но всё оказалось не так.

К их удивлению, через шесть недель после постановки диагноза почти у трети участников всё еще сохранялись один или несколько симптомов, связанных с COVID-19. У 14% сохранялась усталость, 12% страдали от потери вкуса и запаха, одышка беспокоила 9%, постоянный кашель наблюдался у 6%, головные боли — у 3%. По словам руководителя исследования профессора Идри Гессу, главного врача службы первичной медицины HUG и врача-эпидемиолога Департамента здравоохранения кантона Женева, как только коронавирус достиг Швейцарии, местные врачи столкнулись с огромным количеством вопросов.

Даже если за несколько месяцев медицинские и научные знания о COVID-19 были значительно усилены, некоторые аспекты этого заболевания остаются загадочными, в частности, что касается эволюции и долгосрочных последствий этого нового вируса, — отметил Гессу.

Другой учёный, доктор Майссам Нехме, руководитель одной из клиник и первый автор статьи, так описал душевное состояние пациентов. Он отметил, что помимо физической боли, многие очень беспокоились о том, насколько долго продлятся симптомы. По его словам, медицинского ответа на этот вопрос пока нет. Швейцарские врачи планируют следить за состоянием опрошенных пациентов и подготовить обзор их состояния через 3, 7 и 12 месяцев после заражения.

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