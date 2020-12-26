Врачи назвали симптомы коронавируса, требующие срочного обращения к врачу

https://static.news.ru/photo/b744917e-4797-11eb-8665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи Британского центра контроля и предупреждения заболеваний перечислили пять симптомов коронавирусной инфекции, требующих немедленного обращения за медицинской помощью.

Помимо основных симптомов — высокой температуры, продолжительного кашля, потери вкуса и обоняния, нужно не упустить из виду более редкие признаки болезни: затруднённое дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, посинение губ и лица, тяжёлое пробуждение ото сна.

Врачи предупредили, что это не все возможные симптомы коронавируса, и попросили сообщать и о других тревожных проявлениях этой болезни, сообщает Daily Express.

Как писал NEWS.ru, новый штамм коронавируса, выявленный на территории Великобритании, имеет повышенную заразность, он распространяется гораздо быстрее, а сама болезнь раньше даёт о себе знать и протекает стремительнее, считает врач Сергей Нурисламов. Он отметил, что у ряда заболевших температура появлялась уже на следующий день после заражения и так же рано проявлялись другие характерные для COVID-19 симптомы. По словам эксперта, это свидетельствует о том, что вирус вырождается.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили британские медики. После этого Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что мутировавший вариант COVID-19 распространяется быстрее и требует от населения ещё большей осторожности. Несмотря на то что новый штамм коронавирусной инфекции, судя по предварительным оценкам, может быть заразнее на 70%, это ещё не значит, что он опаснее, утверждают специалисты.