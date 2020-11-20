Врачи назвали симптом тяжёлого течения коронавируса у пожилых

https://static.news.ru/photo/ca4cf2f4-2b20-11eb-9845-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа врачей из США пришли к выводу, что горячка и другие формы делирия у пожилых пациентов могут быть связаны с более тяжёлым течением COVID-19 и повышенным риском смерти.

Результаты исследования представлены в журнале JAMA Network Open. В ходе него специалисты изучили данные о 817 пожилых пациентах с коронавирусом, которые поступили в больницы после 13 марта 2020 года. Средний возраст людей — 77,7 года.

Как выяснилось, у 226 (28%) пациентов наблюдался делирий при обращении в клинику, 213 из них впоследствии подверглись госпитализации. При этом горячка заняла шестое место по частоте возникновения при COVID-19.

Пациенты с COVID-19, которые поступают с делирием либо в качестве основного симптома, либо в качестве одного из имеющихся симптомов, имеют показатели хуже, — следует из исследования учёных, передаёт RNS.

Специалисты обращают внимание на тот факт, что нередко делирий может становиться единственным симптомом коронавируса у пожилых людей. Учёные надеются, что пристальное внимание к такого рода симптомам позволит предотвратить появление подобных случаев и своевременно выявить наиболее уязвимых пациентов.

По состоянию на 20 ноября в России впервые выявлено свыше 24 тысяч новых случаев коронавируса — 24 318. Это рекордный показатель за всё время пандемии. В общей сложности число заражённых достигло 2 039 926.

Из них за сутки выздоровели 24 758 (1 551 414 за весь период), а скончались 461 (35 311). Сейчас под наблюдением медиков находится 453 201 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что формулу спрея для носа против COVID-19 разработали учёные из Университета Бирмингема в Великобритании.

Как уточняют исследователи, для создания формулы использовались компоненты, разрешённые к использованию в человеческом организме. Их предоставили регуляторы Британии, Европы и США.