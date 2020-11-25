Врачи назвали симптом нехватки витамина D в организме

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Зачастую дефицит витамина D сложно диагностировать без специальных анализов, однако один из симптомов может свидетельствовать о дефиците этого витамина, считают британские медики.

Так, о нехватке витамина D может свидетельствовать тупая ноющая боль в ногах, рёбрах, пояснице или в области таза, сообщает ТАСС со ссылкой на иностранных специалистов.

При этом подтвердить диагноз можно только по результатам рентгеновских снимков и на основании других анализов пациента.

Эксперты отмечают, что дефицит витамина D в первую очередь опасен для пожилых людей: он делает кости более хрупкими и подверженными переломам, а также может стать причиной развития остеопороза. Однако следить за уровнем витамина D врачи советуют в любом возрасте.

Например, хронический дефицит витамина у детей может привести к развитию такой болезни, как сахарный диабет, сердечно-сосудистым заболеваниям, псориазу, аутоиммунным заболеваниям, ожирению, онкологии и не только.

Также сообщалось, что люди с нормальным уровнем витамина D менее подвержены риску заразиться коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный предупредил об опасности чрезмерного и бесконтрольного употребления витаминов. При злоупотреблении витаминными комплексами может наступить состояние гипервитаминоза. Его признаки: тошнота, вялость, усталость, снижение объёма отделяемой мочи, а при гипервитаминозе D может начаться рвота. У людей, которые горстями пьют витамины, есть все шансы попасть в токсикологическое отделение, отмечал медик.