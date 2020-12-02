Врачи назвали семь опасных симптомов затяжного коронавируса

https://static.news.ru/photo/621bc1d0-34b0-11eb-b38e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики из Великобритании назвали основные симптомы, указывающие на наличие затяжного течения коронавирусной инфекции.

Долгосрочные отрицательные последствия заболевания были выявлены не только у пациентов, нуждавшихся в госпитализации. При этом эксперты предупредили, что такие длительные эффекты могут быть более опасны, потому что в состоянии подорвать здоровье из-за обширного поражения органов, передаёт Express со ссылкой на British Heart Foundation.

Врачи установили, что симптомы затяжного коронавируса включают одышку, усталость, депрессию и беспокойство, учащённое сердцебиение, боль в груди, боль в суставах и мышцах, а также спутанность сознания и неспособность чётко мыслить.

Оказалось, что при наличии затяжного коронавируса могут наступать временные улучшения состояния, но позднее признаки заболевания вновь возвращаются.

Ранее украинский врач Андрей Пеньков рассказал, какой период болезни является наиболее опасным для пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам эксперта, повышенное внимание следует уделить заболевшему COVID-19 на девятый и десятый дни, так как обычно в этот период появляются одышка и острый респираторный дистресс-синдром. Врач уточнил, что такая ситуация в основном связана не с бактериальными процессами в организме, а с гиперреакцией иммунной системы пациента. Он подчеркнул, что именно на второй неделе у человека, заражённого коронавирусом, могут возникать новые иммунологические изменения в крови. Также в это время наблюдается рост показателей всех реактивных маркеров воспаления, писал NEWS.ru.