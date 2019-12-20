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Зачастую позаботиться о здоровье можно без визитов к врачу и дорогостоящих лекарств. Помогают в этом подручные средства или правильно подобранный рацион питания. А иногда и вовсе один-единственный продукт — например, лимон.

В частности, он очень полезен для иммунитета, пишет «МедикФорум». При первых признаках простуды можно выпить два-три стакана тёплой воды с лимонным соком и мёдом. В одном лимоне содержится около половины дневной нормы витамина C, кальций, железо, магний, фосфор, медь.

Помогает лимон и хорошо спать. Для этого его следует оставлять в спальне на всю ночь. Главное — нарезать. Аромат цитруса снизит уровень стресса и тревоги, успокоит и поспособствует крепкому сну. Регулярное вдыхание эфирных масел лимона предотвращает бессонницу, а в долгосрочной перспективе — простуду и респираторные заболевания.

Рекомендуется этот фрукт и для восстановления. Дело в том, что лимоны являются хорошим источником электролитов — калия, магния, натрия и кальция. Если размешать в литре воды 40 мл лимонного сока, добавить три столовые ложки мёда и четверть ложки соли, получится напиток, который поддержит организм при сильной рвоте или диарее, а также при обильном потоотделении.

Пригодится запас лимонов и как средство от тошноты и укачивания. Если под рукой нет лекарств, можно попробовать подержать во рту дольку лимона. Такой способ помогает почувствовать себя лучше.

В списке благотворных воздействий — оздоровление печени. Лимоны помогают при похмелье: они не только унимают тошноту и обеспечивают организм электролитами, но и способствуют активному выводу токсинов. Кожура, к примеру, содержит высокую концентрацию вещества D-лемонен, известного способностью усиливать детокс печени.

Для профилактики раковых опухолей лимон тоже вполне подойдёт. Необходимо сделать привычкой употреблять его в умеренных количествах хотя бы раз в день. Или заменить его лимонным соком. Это даст организму витамин С, который является одним из самых мощных природных антиоксидантов. Он нивелирует активность свободных радикалов, которые повреждают целостность клеток и вызывают развитие раковых опухолей.

Кроме того, лимоны содержат пектиновые волокна, которые очень полезны для роста здоровой кишечной бактериальной флоры, а также помогают защититься от развития колоректального рака.

И наконец, помогает этот вид цитрусовых от повышенного холестерина. Благодаря высокому содержанию витамина С, антиоксидантов и натуральных эфирных масел лимоны способствуют очистке артерий: предотвращают прилипание бляшек к стенкам и стимулируют их выведение.

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