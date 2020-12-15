Врачи назвали самый опасный для здоровья элемент костюма Деда Мороза

https://static.news.ru/photo/021e5878-3f6f-11eb-aede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях пандемии COVID-19 ватная борода является наиболее опасным атрибутом костюма новогоднего волшебника, поскольку вирус способен жить на ткани и в сходных материалах от четырёх часов до недели. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

Она добавила, что опасность представляют не только борода, но и варежки, тулуп Деда Мороза. Они могут стать «бомбой замедленного действия». При этом специалист сделала акцент на том, что для коронавируса благоприятна влажная среда.

Поэтому, встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не спешите кидаться ему в объятия, — цитирует её РИА Новости.

Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, в свою очередь, отметила, что маскарадные маски и костюмы должны быть сугубо индивидуальными. По её словам, человек не всегда может знать о том, что является носителем вируса, поэтому при пользовании вещами других людей рискует заразить их.

Того же мнения придерживается доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он заявил, что вероятность заразиться коронавирусом через новогодние аксессуары, маскарадные маски и головные уборы весьма велика, поэтому передавать их друг другу точно не стоит.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкант и политик Сергей Шнуров предложил обратить во благо ограничительные меры и вынужденную необходимость использовать средства индивидуальной защиты. По его словам, вместо новогодних корпоративов можно проводить балы-маскарады, где главными элементами костюмов могли бы стать красиво украшенные маски и бальные перчатки длиной до локтя.