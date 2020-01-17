https://static.news.ru/photo/f510d09e-3938-11ea-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Giuseppe Graziano/Global Look Press

Самый простой и доступный способ избавиться от лишнего веса — правильно, а главное, регулярно пить обычную питьевую воду. Об этом сообщили специалисты Японской медицинской ассоциации.

Секрет прост: её употребление приводит к снижению чувства голода. Насытиться организму позволит даже небольшая порция, пишет «Профиль».

Врачи советуют выпивать стакан воды комнатной температуры после пробуждения вместо кофе или чая. Завтракать после этого рекомендуется примерно через 45 минут.

Помимо этого, японские медики призывают отказаться от приёма пищи в течение двух часов после завтрака.

Регулярное употребление воды натощак вместе со сбалансированным питанием в течение дня позволит уже через месяц увидеть первые результаты. Кровяное давление будет нормализоваться, сахара в крови также будет на уровне естественных показателей. Кроме того, такой метод позволяет выводить из организма скопившиеся за ночь токсины, активизировать метаболизм и работу кишечника, а также защитить от изжоги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что избавиться от «запасов» жира на животе можно, изменив пищевые привычки. Следует употреблять больше клетчатки, которая содержится в салатах, цельнозерновом хлебе, свежих овощах и фруктах. Необходимо также отказаться от жареного и простых углеводов, их лучше всего заменить варёной и запечённой пищей.