Врачи назвали самые полезные для сердца продукты

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Российские врачи перечислили самые полезные продукты для сердца и разобрали их витаминный состав. Об этом пишет «Фонтанка».

Специалисты заметили, что важно знать витаминный состав продуктов. Так, по словам врача-диетолога Ирины Торопыгиной, стоит включить в рацион овощи и фрукты, богатые витамином C. В частности, таковыми являются киви, апельсины, лимоны, клубника, брюссельская капуста и другие.

Кроме того, медики советуют обратить внимание на продукты, в которых есть витамин Е. К ним относятся различные орехи, некоторые виды рыбы (судак, угорь и лосось), а также крупы. Врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова заметила, что этот витамин является мощным антиоксидантом.

Другой важный микроэлемент — витамин Р. Он увеличивает эластичность сосудов и в то же время уменьшает их ломкость. Этот элемент встречается в абрикосах, листьях салата, цитрусовых, ягодах и других продуктах.

Справиться с аритмией и нормализовать сердечный ритм помогают продукты с витамином В1. «Добрать» его норму можно при помощи рисовых отрубей, семян подсолнечника, свинины, орехов, кунжута.

Витамин В1 важен для обмена веществ, нормальной работы сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также клеток организма, особенно нервных, — добавила гастроэнтеролог.

Ранее сообщалось, что кофе лучше всего употреблять между приёмами пищи. По словам специалиста по снижению веса клиники «Борменталь» в Челябинске Павла Исанбаева, это объясняется тем, что напиток содержит вещества, которые препятствуют усвоению витаминов из пищи.