Врачи назвали самые длительные последствия коронавируса

Повышенная температура тела может сохраняться более полугода после перенесённого коронавируса. Также остаётся неразрешённой и потеря обоняния после заболевания, рассказал в беседе с URA.RU врач-инфекционист Илья Акинфиев.

Как и остальные моменты, такие как повышенная утомляемость, длительное повышение температуры. У меня есть пациенты, у которых температура 37,1 и 37,2 после перенесенного коронавируса сохраняется больше полугода, — пояснил доктор.

Диагностика не может дать ответа на эти явления. По слов врача, тщательное обследование не выявляет причин такой симптоматики.

Со всех сторон их посмотрели. Ничего особенного нет, воспаления нет, никакой другой инфекции нет. Это именно от последствий, с которыми никак и ничего не поделаешь. Люди эту температуру чувствуют, жалуются на утомляемость, а помочь мы им не может, — добавил Акинфиев.

По словам другого специалиста, иммунолога, , завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, треть переболевших коронавирусом испытывает недомогание на протяжении долгого времени.

COVID бьёт по сосудам, бьёт по сердцу, бьёт по обменным процессам за счет выраженного воспалительного явления. Очень сильно страдает иммунная система, поэтому называется постковидный синдром, и основа идет на снижение иммунитета, который сохраняется от трёх месяцев до шести, а может быть и год, те которые тяжело, — рассказал специалист, добавив, что люди не знают, как долго будут сохраняться такие последствия инфекции.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые официально дала определение постковидного синдрома. Результаты были получены методом анонимного опроса пациентов, специалистов и сотрудников ВОЗ из разных стран.