Врачи назвали пять самых грязных частей тела

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Немецкие специалисты выявили пять зон на теле человека, где создаётся наиболее благоприятная среда для размножения бактерий. Особое внимание при мытье они советуют обращать на уши, спину, пупок, ногти и подмышки.

Врачи рекомендуют мыть уши каждый день, так как жир, увлажняющий кожу уха, легко привлекает бактерии. Во время принятия ванны или душа нужно тереть мочалкой всю спину, потому что, когда человек лежит на спине, поры кожи одной из самых больших частей тела забиваются, что провоцирует появление прыщей. При проведении водных процедур не стоит забывать и про пупок, так как в нём скапливается не только грязь, но и отмершие клетки кожи, а это — прекрасная питательная среда для бактерий. Подмышки, как наиболее потливую часть тела, учёные советуют мыть по нескольку раз в день, особенно это касается спортсменов.

Болезнетворные микроорганизмы часто скапливаются и под ногтями, особенно длинными. Поэтому при мытье рук неплохо было бы использовать специальную щёточку для ногтей, пишет издание Freundin.

Как писал NEWS.ru, за первые три месяца 2020 года в России произвели антиперспирантов и дезодорантов на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако врачи не советую регулярно использовать дезодоранты, потому что в их составе могут содержаться опасные для организма компоненты. В первую очередь, речь идёт о свинце. С одой стороны, он является хорошим антисептиком, но с другой — токсичным для организма веществом, к которому у человека может быть индивидуальная непереносимость. Кроме того, пагубное влияние на здоровье могут оказать встречающиеся в составе дезодорантов титан и цианид. Что касается дезодорантов-аэрозолей, то при их изготовлении зачастую используются кислоты и консерванты. Они тоже обладают токсическим действием на организм.