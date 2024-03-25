Врачи назвали пять самых богатых холестерином продуктов

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Врачи назвали пять продуктов-лидеров по содержанию холестерина, сообщила «Российская газета». Список возглавил говяжий мозг.

Лидером по содержанию холестерина оказался говяжий мозг, содержащий 3010 мг на 100 г сырого продукта. Свиной мозг, мясные деликатесы и субпродукты также повышают холестерин. Их следует употреблять с осторожностью. Сыры, сливочное масло, маргарин и яичный желток также содержат холестерин. Жирная рыба, помимо высокого содержания холестерина, также содержит полезные полиненасыщенные жиры и должна быть присутствовать в рационе в разумных количествах.

Рекомендуется избегать жареных блюд с корочкой, так как они повышают холестерин. Отказ от пищи с высоким содержанием углеводов и насыщенными и трансжирами также полезен для контроля его уровня. Но некоторые продукты, повышающие холестерин, включены в список полезных и рекомендуемых к включению в рацион, отмечают специалисты.

Холестерин считается неотъемлемым элементом для нормального функционирования организма. Он необходим для синтеза и нормальной работы клеточных мембран. Однако избыток липопротеинов (ЛП) может привести к повреждению стенок сосудов.

В результате, возникает риск развития атеросклероза, сердечных заболеваний и тромбообразования. Поэтому важно следить за уровнем холестерина в организме и употреблять продукты осторожно, чтобы предотвратить эти негативные последствия, сообщил портал «здоровое-питание.рф».

Полное отсутствие, как и переизбыток холестерина, приведет к крайне неблагоприятным последствиям, — говорится в публикации.

Терапевт-диетолог Елена Игнатикова ранее посоветовала минимум дважды в неделю есть рыбу, содержащую омега-3 жирные кислоты. Также она рекомендовала есть орехи и употреблять по одному яйцу в день. Это, по ее словам, поможет снизить уровень холестерина в крови. Помимо этого, необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов, сказала врач.