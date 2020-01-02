https://static.news.ru/photo/79464414-2d3d-11ea-825c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Употребление в пищу ряда продуктов помогает повысить производительность почек и обеспечить их правильную работу.

В первую очередь стоит ввести в рацион яблоки, которые богаты растворимой клетчаткой — пектином. Он помогает снизить уровень сахара в крови и холестерин.

Следом идёт черника, содержащая большое количество клетчатки, витамина С и антиоксидантов. При этом в ней мало натрия, фосфора и калия, что делает эту ягоду благоприятным продуктом для почек.

Также следует чаще употреблять листовую зелень, такую как шпинат, салат и капуста. Они являются одними из самых питательных продуктов за счёт клетчатки, витаминов, минералов и других биологически активных веществ. Кроме того, зелень и овощи этого цвета выступают в роли источника калия, соединения, которое регулирует уровень натрия.

Здоровье почек поддержит свежая жирная рыба, которая содержит жирные кислоты омега-3, помогающие регулировать кровяное давление и уменьшать уровень триглицеридов.

В то же время необходимо избегать продуктов, богатых натрием и насыщенными жирами, отказаться от алкоголя и курения, передаёт Medikforum.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты из больницы Осака-Росаи в Японии выяснили, что употребление цинка может помочь снизить риск рака и других заболеваний печени.