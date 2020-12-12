Врачи назвали продукты для восполнения дефицита витамина D

https://static.news.ru/photo/ba10ed06-3d3a-11eb-bb3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жирная рыба, молоко и йогурты, а также грибы помогут восполнить недостаток витамина D.

Так, употребление 100 граммов лосося полностью покрывает суточную норму витамина D. Йогурты и молоко, дополнительно обогащённые этим витамином, могут восполнить до 20% суточной потребности в данном веществе.

Частично витамины можно получать из шампиньонов. Их польза зависит от того, какому количеству ультрафиолетового излучения они подвергались.

Грибы могут вырабатывать витамин D даже после срезания, поэтому рекомендуется класть их под солнечные лучи. 10% от суточной нормы витамина D содержится также в яичных желтках, сообщает Express.

Как писал NEWS.ru, нехватка витамина D приводит к нарушению функций мозга. Этот микроэлемент участвует в процессе формирования костей, а также играет важную роль в работе сердечно-сосудистой, иммунной и центральной нервных систем.

Чтобы получить суточную норму витамина D, необходимо примерно полчаса находиться на солнце. При этом большая часть россиян днём находится в помещениях — взрослые работают, а дети учатся, в результате чего нехваткой этого витамина страдают 75% россиян.