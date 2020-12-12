Врачи назвали продукты для восполнения дефицита витамина D

Жирная рыба, молоко и йогурты, а также грибы помогут восполнить недостаток витамина D.
Так, употребление 100 граммов лосося полностью покрывает суточную норму витамина D. Йогурты и молоко, дополнительно обогащённые этим витамином, могут восполнить до 20% суточной потребности в данном веществе.
Частично витамины можно получать из шампиньонов. Их польза зависит от того, какому количеству ультрафиолетового излучения они подвергались.
Грибы могут вырабатывать витамин D даже после срезания, поэтому рекомендуется класть их под солнечные лучи. 10% от суточной нормы витамина D содержится также в яичных желтках,
Как писал NEWS.ru, нехватка витамина D приводит к нарушению функций мозга. Этот микроэлемент участвует в процессе формирования костей, а также играет важную роль в работе сердечно-сосудистой, иммунной и центральной нервных систем.
Чтобы получить суточную норму витамина D, необходимо примерно полчаса находиться на солнце. При этом большая часть россиян днём находится в помещениях — взрослые работают, а дети учатся, в результате чего нехваткой этого витамина страдают 75% россиян.