Врачи назвали продукты для очистки сосудов от излишков холестерина

https://static.news.ru/photo/eae8130e-c383-11ea-b02c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Polina Tankilevitch/pexels.com

Медики выяснили, что здоровое питание помогает замедлить процесс накопления излишков холестерина в сосудах, а очистить их можно с помощью простых и доступных продуктов: бобовых культур, овощей и даже яиц.

Как сообщает MedikForum, излишки холестерина могут проникать во внутренний слой кровеносных сосудов, образуя со временем бляшки, а бороться с ними можно с помощью овсяной каши. Эти зёрна богаты растворимыми волокнами, предотвращающими потерю гибкости сосудистых стенок. Фасоль тоже помогает сделать артерии более эластичными и способствует снижению артериального давления. Чечевица же способна нейтрализовать повреждения кровеносных сосудов, вызываемых высоким давлением. Она также богата кальцием, калием и магнием, которые снижают давление.

Блокировать абсорбцию холестерина в организме помогают фисташки и кунжут, а куркума препятствует накоплению в сосудах жировых излишков. Повышают естественную защиту организма от процессов закупорки артерий холестериновыми бляшками вещества, содержащиеся в большом количестве в брокколи. Картофель же содержит достаточное количество клетчатки — натурального чистильщика артерий. Кисломолочные продукты улучшают микрофлору кишечника, тем самым снижая артериальное давление и уровень холестерина ЛПНП.

По поводу пользы яиц долгое время велись споры, но в настоящее время исследователи сошлись во мнении, что содержащиеся в них жиры повышают уровень «хорошего» холестерина в крови, который соединяется с молекулами «плохого» холестерина и таким образом способствует его расщеплению.

Как писал NEWS.ru, международная группа учёных, включая специалистов по питанию и кардиологов, выяснила, что холестерин снижает не ограничение употребления насыщенных жиров, а углеводов. Повышение «плохого» холестерина связано с генетической предрасположенностью. Она называется семейная гиперхолестеринемия. У людей с этим заболеванием уровень холестерина в 2–4 раза выше, чем у людей, которые им не страдают. В течение последних 80 лет людям с семейной гиперхолестеринемией велели снизить уровень холестерина с помощью диеты с низким содержанием насыщенных жиров. Дальнейшее их обследование показало, что ограничение углеводов, а особенно сахара, в питании полезно людям с повышенным холестерином, риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабетом, гипертонической болезнью, а также ожирением.