Немецкие специалисты Центра исследования рака назвали привычки и факторы, способствующие развитию онкологических заболеваний.
Результаты исследования опубликованы в издании
Также к возникновению рака приводит привычка ездить с открытым окном в мегаполисе, частое употребление пива, использование смартфона в темноте, а также косметики, в состав которой входят минеральные масла.
Кроме того, медики рекомендуют регулярно проходить обследование у врача.
Ранее NEWS.ru писал о том, что директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Хана Алгюль перечислил симптомы рака поджелудочной железы. По его словам, на проблемы с функционированием этого важного органа могут указывать боли в спине и животе. Такие пациенты страдают от недостатка веса, также у них наблюдается пожелтение кожи.
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