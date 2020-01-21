https://static.news.ru/photo/9ffcabe2-3c6b-11ea-a218-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Немецкие специалисты Центра исследования рака назвали привычки и факторы, способствующие развитию онкологических заболеваний.

Результаты исследования опубликованы в издании Focus . В список вошли выбор места в самолёте у иллюминатора, частое взаимодействие с квитанциями и чеками, употребление горячих напитков и отказ от презервативов.

Также к возникновению рака приводит привычка ездить с открытым окном в мегаполисе, частое употребление пива, использование смартфона в темноте, а также косметики, в состав которой входят минеральные масла.

Кроме того, медики рекомендуют регулярно проходить обследование у врача.

Ранее NEWS.ru писал о том, что директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Хана Алгюль перечислил симптомы рака поджелудочной железы. По его словам, на проблемы с функционированием этого важного органа могут указывать боли в спине и животе. Такие пациенты страдают от недостатка веса, также у них наблюдается пожелтение кожи.