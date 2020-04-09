Врачи назвали привычки, которые избавят от хронических заболеваний

Учёные из Хельсинского университета назвали четыре основные привычки, сочетание которых позволит человеку оставаться здоровым и прожить не менее 70 лет без хронических заболеваний.
Исследователи проанализировали данные 116 043 человек. Самым эффективным оказалось сочетание контроля за весом тела (индекс массы тела не должен превышать 25) и хотя бы двух из трёх оставшихся факторов — отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и физическая активность.
При этом отсутствие лишнего веса учёные считают ключевым,
Ранее NEWS.ru писал, что быстрое увеличение веса может сигнализировать о сбоях в работе щитовидной железы, депрессии, о заболевании яичников или застаивании жидкости в организме. Прибавка лишних килограммов также является и побочным эффектом при использовании инсулина. Врачи советуют не игнорировать такой симптом и не садиться на диеты, а обратиться за квалифицированной диагностикой.
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