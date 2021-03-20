Врачи назвали причины постоянных головных болей

https://static.news.ru/photo/1e2d3de6-8a0f-11eb-857e-96000091f725_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imagebroker.com/Global Look Press

Врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики Лариса Алексеева рассказали, почему возникают постоянные головные боли и когда пора обращаться к специалисту. Об этом сообщает RT.

Ярцева пояснила, что в данном случае нужно смотреть на продолжительность симптомов и их частоту. Так можно определить причину, из-за которой и возникают болевые ощущения. К примеру, часто причиной для головных болей являются продолжительный стресс, перенапряжение и недосып.

Поэтому очень важно следить за этими факторами, за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса, — сказала медик.

Она добавила, что также болевые ощущения могут вызывать повышенное артериальное давление и глаукома, которую часто диагностируют у пожилых людей. Помимо этого, долгая работа за компьютером влияет на шейный отдел позвоночника, что тоже может сказаться на здоровье. В этом случае медик советует разминать шею и выполнять гимнастические упражнения.

При сильных головных болях допускается применение нестероидных противовоспалительных препаратов. Тем не менее, если боль не проходит на протяжении пяти дней и человек вынужден выпивать суточную дозу таблеток, то нужно обратиться за помощью к специалисту.

В свою очередь Алексеева добавила, что уже началась весна, а погода остаётся нестабильной. Многие люди ходят без шапок даже в холода, что приводит к спазму сосудов, а тот вызывает боль. Тем нет менее эта проблема достаточно легко устраняется. Особого внимания, по словам врача, заслуживает мигрень — её нужно лечить у невролога.

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