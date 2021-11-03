Врачи назвали причины ложных обморожений пальцев при коронавирусе

Новый признак обнаружен у заболевших COVID-19 — участки покраснения и отёка кончиков пальцев рук и ног, напоминающие обморожение, «ковидные пальцы». Медики связывают их с поражением сосудов, сообщают «Известия».

Издание отмечает , что такие кожные симптомы заболевания проявляются почти у 20% пациентов. Их внесли в перечень распространённых кожных проявлений смертоносной инфекции.

В основе развития «ковидных пальцев», с одной стороны, лежит реакция иммунной системы. С другой стороны, дисфункция эндотелия — клеток, выстилающих внутреннюю оболочку сосудов, — пояснила руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенёсших CoViD-19 Мария Петина.

По её словам, что «ковидные пальцы» в любом случае должны стать сигналом, что у человека есть сбои в работе организма. Ложные обморожения могут появиться в любых местах — на животе, груди, спине, но при заражении коронавирусом следует следить за ногами.

Ранее стало известно, что группой учёных из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада) были выявлены последствия заболевания коронавирусом для мозга. У переболевших появляются проблемы с памятью, нарушения координации тела и ощущение «тумана в голове».