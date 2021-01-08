Врачи назвали причину опасности для детей нового штамма COVID

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Британский штамм коронавируса опасен для детей, потому что они более часто и тесно контактируют с окружающими. Об этом рассказали профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский и кандидат медицинский наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

По словам медиков, новый штамм стал более заразен и более часто передаваться от человека к человеку, поскольку это его эволюция, сообщает URA.RU.

При этом эволюция будет распространяться в том направлении, в котором он будет захватывать большие категории населения, то есть, соответственно, будет легче передаваться детям, — заявил Тимаков.

Аграновский добавил, что болеть дети будут чаще любым штаммом, не только британским. Но дети в целом легче переносят заболевание.

При этом оба медика согласны с тем, что врачи пока не располагают никакой достоверной информацией по поводу большей патогенности этого вируса для детей.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря 2020 года. По словам экспертов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть заразнее обычного на 70%. При этом подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Великобританией. 4 января премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Он продлится минимум до середины февраля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новая мутация коронавирусной инфекции, выявленная в Великобритании, представляет опасность для детей. Об этом заявила эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани. Эксперт предупредила, что британский штамм более заразен для детей и подростков до 19 лет.