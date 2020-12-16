Врачи назвали отличительные признаки «коронавирусного» кашля

Медики с начала пандемии COVID-19 отмечали сходство новой инфекции с уже известными заболеваниями. Среди основных симптомов коронавируса выделяют кашель, потерю вкуса и обоняния. Однако эти признаки могут указывать и на другие патологии.
Американский медик из Центра передовых медицинских технологий Нейт Фавини рассказал, как узнать кашель, развившийся из-за SARS-CoV-2. Специалист призвал обратить особое внимание на наличие мокроты,
Врач-физиолог из Нью-Йорка Сара Нараян отметила, что кашель с хрипами с большей вероятностью указывает на астму, а не на коронавирусную инфекцию. Оба медика подчеркнули, что при проявлении подозрительных симптомов в любом случае нужно обратиться за профессиональной врачебной помощью, не дожидаясь развития болезни.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о нецелесообразности создания механизмов для координации борьбы с эпидемиями, которые дублировали бы функции ВОЗ.