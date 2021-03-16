Врачи назвали основные симптомы образования тромбов

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Медицинские специалисты из Великобритании рассказали, какие основные симптомы могут свидетельствовать об образовании тромбов.

По словам врачей, чаще всего сгустки крови образуются в ногах. Следовательно, одним из наиболее частых симптомов тромбоза является отёк нижних конечностей. Как отметили британские доктора, при образовании тромбов ноги могут приобретать красный или синий оттенок. Кроме того, в конечностях усиливается зуд, который перерастает в боль при развитии недуга.

Если тромб находится в области голени, у пациента могут возникать спазмы.

Затруднённое дыхание, сильный кашель, боль в груди и головокружение являются свидетельством того, что сгусток переместился из ног в лёгкие. В этом случае необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, — передаёт слова британских врачей портал Express.

Как ранее писал NEWS.ru, повышенная потливость без очевидных причин может свидетельствовать о проблемах с сердцем и приближающемся инфаркте. К такому выводу пришли врачи из Британского фонда сердечных заболеваний.