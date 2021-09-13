Врачи назвали основные правила борьбы с осенними заболеваниями

Терапевт Дмитрий Злобин, педиатр Андрей Кузнецов и диетолог Маргарита Макуха в материалах для медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» назвали основные правила борьбы с осенними заболеваниями. Они посоветовали укреплять иммунитет, не пренебрегать прививками и быть менее требовательными к себе, пишет РИА Новости.

Будьте менее требовательны к себе. Низкая температура воздуха, изменение влажности, более короткий световой день — всё это может стать причиной пониженных настроения и работоспособности, сонливости, апатии. Поэтому осень — не лучшее время для проявления излишней самодисциплины и строгости по отношению к себе, — отметили специалисты.

Врачи советуют в качестве профилактики принимать витамин D, так как он является сильнейшим антиоксидантом и даже обладает антибактериальным эффектом. Однако эксперты подчеркнули, что другие витамины следует принимать только в случае необходимости.

Доктора добавили, что россиянам не стоит забывать и о правильном, сбалансированном питании: овощи, фрукты и морская рыба поставляют в организм практически весь комплекс необходимых ему витаминов естественным путём. Помимо этого врачи рекомендуют оградить себя от табачного дыма и чаще увлажнять слизистую носа и, конечно, мыть руки с мылом, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и своевременно прививаться.

Ранее врач Алексей Хухрев рассказал, как быстрее справиться с ОРВИ. Он посоветовал следить за уровнем витамина D, отказаться от алкоголя на период болезни и соблюдать постельный режим. Нарушение данных правил не ускорит выздоровление, как и слишком раннее возвращение к активной жизни. По мнению Хухрева, если заболевший человек находится некоторое время в покое, его организм быстрее оправляется от временного иммунодефицита, который вызвало вирусное заболевание.