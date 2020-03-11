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Мытьё рук, которое, как уверяют врачи, является главным инструментом в борьбе с вирусами, может нести в себе опасность. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный. По его словам, чрезмерная гигиена порой имеет обратный эффект.

Слишком частое (более шести – восьми раз в день) использование моющих средств пересушивает кожу и смывает с неё защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Плюс к этому частое мытьё рук повреждает кожу, поскольку мыло и гели обладают повреждающим действием, — пояснил он в интервью радио Sputnik.

Также, по его словам, следует реже использовать специальные антисептики для рук, которые широко разрекламированы. Они справляются с бактериями на руках не лучше, чем обычное мыло. Более того, как заметил медик, они зачастую не смывают грязь, а просто размазывают её по рукам.

Достаточно регулярно мыть руки проточной водой, — считает врач.

Ранее медицинские специалисты из Великобритании предупредили, что чрезмерно тщательная дезинфекция рук может увеличить риск заражения коронавирусом.